"У мене контракт до 2023 року, і я хочу досягти успіху і вигравати титули з Баварією. Зараз не час говорити про моє майбутнє", – цитує Фліка офіційний сайт мюнхенського клубу.

Баварія вже знайшла зіркового тренера на заміну Фліку, якого сватають у збірну Німеччини

Нагадаємо, нещодавно Йоахім Льов шокував заявою про свій відхід з тренерського містка збірної Німеччини після Євро-2020. Варто відзначити, що Флік вже працював у національній команді помічником Льова у 2006-2014 роках.

У минулому сезоні наставник Баварії допоміг своїм підопічним оформити требл.

Баварія – чемпіон світу: "рекордмайстери" повторили історичний тріумф Барси, Жиньяка переоцінили, а Лєвандовскі – король