Флік не квапиться очолювати збірну Німеччини
Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік має ще незавершені справи з мюнхенцями.
"У мене контракт до 2023 року, і я хочу досягти успіху і вигравати титули з Баварією. Зараз не час говорити про моє майбутнє", – цитує Фліка офіційний сайт мюнхенського клубу.
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Нагадаємо, нещодавно Йоахім Льов шокував заявою про свій відхід з тренерського містка збірної Німеччини після Євро-2020. Варто відзначити, що Флік вже працював у національній команді помічником Льова у 2006-2014 роках.
У минулому сезоні наставник Баварії допоміг своїм підопічним оформити требл.
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