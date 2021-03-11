Накануне Йоахим Лев заявил об уходе из национальной команды после Евро-2020. Главным претендентом на его место называют менеджера Баварии Ханси Флика, который уже работал в Бундестим ассистентом.

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Бавария тоже решила не тратить время зря и уже подыскала замену для Флика. По информации Sport Bild, если Ханс-Дитер перейдет работать в сборную, то мюнхенцев возглавит один из самых перспективных тренеров современности – Юлиан Нагельсманн.

К слову, Нагельсманн возглавляет РБ Лейпциг с лета 2019 года. Под руководством 33-летнего специалиста команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов-2019/20 и заняла третье место в чемпионате Германии. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги именно "быки" являются главным соперником Баварии в борьбе за чемпионство, отставая всего на два очка.

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