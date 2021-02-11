В финальном поединке за титул Клубного чемпиона мира Тигрес потерпел поражение от Баварии, однако Жиньяк не проиграл Роберту Левандовски борьбу за золотую бутсу турнира.

Бавария встречалась с Тигресом в финале Клубного ЧМ под вывеской битвы Левандовски и Жиньяка за золотую бутсу турнира – Андре-Пьеру удалось настрелять три гола, а у Роберта было всего два. В этом и основная интрига поединка. Никто не сомневался, что монтеррейцы проигрывают мюнхенцам – и вряд ли кто-то ожидал от них серьезного сопротивления.

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Правда, Ханс-Дитер Флик перед финалом клубного ЧМ столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Главной потерей стал Мюллер, который подхватил коронавирус, а на Боатенга тренер не мог рассчитывать из-за личных проблем Жерома. Немцы могли обойтись прямыми заменами на их позициях, однако Флик пошел дальше: в центре обороны он выпустил пару Дэвис-Эрнандес, а в опорную зону перевели Алабу. Хейтеры Баварии видели в этих перестановках шанс для Тигреса.

Мексиканцы активно начали матч. Уже на 1-й минуте Жиньяк пробил по воротам из центра штрафной, головой замкнув подачу с правого фланга, однако удар заблокировали. Бавария ответила сразу: на 5-й Коман стрелял с отскока метров с 20-ти (слабо, в руки голкиперу Гусману), а на 6-й Левандовски получил разрезную передачу в штрафную – к счастью для монтеррейцев, Роберт не смог обработать мяч.

Тигрес не стушевался: на 12-й минуте Жиньяк набрал крейсерскую скорость и с левого фланга отдал поперечный пас на Киньйонеса, а тот пробил метров с 24-х – значительно выше ворот. Еще через три минуты Киньйонес получил разрезную передачу на ход в штрафную, но Нойер вовремя вышел из ворот и был первым на мяче!

Словом, в первой трети команды вели равную борьбу с обоюдными попытками обострить игру, однако на 18-й минуте случилось то, чего все ждали – Бавария забила гол. Отличился Киммих, который нанес фантастический удар с дистанции точно под дальнюю штангу. Быть бы 1:0, если бы арбитр не отменил взятие ворот – судья решил, что Левандовски, находясь в офсайде, мешал голкиперу при выстреле (мяч действительно прошел между ног поляка).

Нельзя сказать, что этот эпизод что-то сломал в игре, но после него у Тигреса была всего одна хорошая "атака веером" без удара и дальний слабый выстрел Сальседо в руки Нойера. Бавария тоже особо не давила, но инициативу мюнхенцы держали мертвой хваткой.

Это вылилось в два голевых момента: на 25-й минуте Коман пробил метров с 20-ти под ближнюю стойку (Гусман парировал), а на 34-й мексиканцев спас каркас – это Сане пробил с левого края штрафной после быстрого розыгрыша углового. Лерой попал в крестовину. Кроме того, немцы имели несколько перспективных врываний и менее острых ударов.

Открыть счет до перерыва команды не смогли, но на старте второго тайма Бавария взялась за дело по-взрослому. Уже на 48-й минуте Коман обыграл Родригеса и выполнил подачу на линию вратарской, а Сане замкнул головой – над перекладиной! Еще через три минуты Гнабри получил мяч в штрафной и закрутил его в правую девятку, однако сфера снова разминулась с каркасом! На 54-й Коман переиграл двух соперников на фланге и выполнил передачу в штрафную, но никто не замкнул.

Тигрес ответил несколькими атаками, в одной из которых команда вылетала 4-в-2, однако недостаток класса приводил к детским потерям. За это Бавария жестоко наказала: на 60-й минуте Левандовски пошел в штрафную на подачу из глубины и столкнулся с голкипером (при этом сыграв в мяч), а Павар добил "круглого" в пустые ворота – впрочем, арбитр снова просигнализировал офсайд. К счастью для немцев, у рефери был VAR, который подтвердил чистоту гола. 1:0!

Этот эпизод заставлял Тигрес идти вперед, однако у мексиканцев вообще ничего не получалось. У них даже мяч не держался, не говоря уже о каком-то обострении. При этом тренерский штаб и не думал проводить замены, а Бавария продолжала нестись вперед. На 70-й минуте забивать мог Толиссо, который замыкал подачу Киммиха со штрафного, а на 73-й с дальней дистанции пробивал Алаба – в обоих случаях мяч просвистел над перекладиной.

Немцы чувствовали себя настолько спокойно, что на 74-й Ханс-Дитер Флик решил выпустить на поле Косту, Шупо-Мотинга и Мусиала, сняв с игры Сане, Комана и Левандовски. Таким образом, Роберт не смог победить Жиньяка в битве бомбардиров на клубном ЧМ-2021. Андре-Пьер вместе со своей командой даже против такого состава мюнхенцев не мог ничего организовать.

В эндшпиле встречи стало несколько веселее. Так, Бавария могла удвоить свое преимущество дальним ударом Толиссо на 81-й минуте – мексиканцев спасла штанга! Тигрес огрызнулся угловым на 83-й, после которого Жиньяк попытался пробить в падении через себя метров с шести. Француз не смог попасть по мячу. Через минуту монтеррейцы едва не забили сами себе – Сальседо сбросил мяч на голкипера, но тот полетел прямо в ворота! К счастью, Гонсалес догнал сферу, а на 86-й минуте он еще и спас при выстреле Косты вплотную. На 89-й же с левого края штрафной нанес удар Мусиала – по воробьям!

У Тигреса было еще четыре компенсированных к матчу минуты, но создать хотя бы один опасный момент мексиканцы так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу мюнхенцев.

Таким образом, Бавария стала новым клубным чемпионом мира, завоевав все шесть возможных трофеев и повторив рекорд Барселоны 2009 года.

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