Мерсисайдский клуб устроил новую акцию перед матчем Кубка Англии против Борхем Вуда.

Миколенко с капитанской повязкой выведет Эвертон на матч Кубка Англии – поддержка украинцев не утихает

Как ранее сообщалось, Миколенко получил капитанскую повязку. Все игроки вышли с сине-желтыми флагами, а Борхем Вуд вынес именную футболку Виталия. Один из фанатов на трибунах начал плакать, хотя причина его эмоций доподлинно неизвестна.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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