Защитник "ирисок" Виталий Миколенко удостоился привилегии от главного тренера Фрэнка Лэмпарда на фоне войны в Украине.

22-летний украинец выйдет с первых минут на поединок 1/8 финала Кубка Англии против команды Борхэм Вуд, сообщает пресс-служба "ирисок".

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Более того, Миколенко впервые наденет капитанскую повязку в новом клубе. Скорее всего, это шаг поддержки украинского легионера, на родине которого Россия ведет позорную войну.

Накануне наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола доверил Александру Зинченко статус капитана в матче Кубка Англии с Питерборо.

К слову, стартовый свисток на Гудисон Парк раздастся в 22:15. В общей сложности Виталий провел три поединка в футболке "ирисок" после переезда на Туманный Альбион.

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