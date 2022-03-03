Мерсисайдський клуб влаштував нову акцію перед матчем Кубка Англії проти Борхем Вуда.

Миколенко з капітанською пов'язкою вивів Евертон на матч Кубка Англії – підтримка українців не вщухає

Як раніше повідомлялося, Миколенко отримав капітанську пов'язку. Усі гравці вийшли з блакитно-жовтими прапорами, а Борхем Вуд виніс іменну футболку Віталія. Один з фанатів на трибунах почав плакати, хоча причина його емоцій достеменно невідома.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

Росія напала на Україну: прохання перенести матч зі Шотландією, масові втечі від окупанта, покарання Білорусі (LIVE)