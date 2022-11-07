Звездочка "шмелей" отметился джентельменским поступком в матче против Бохума, сообщает Sky Germany. На 42-й минуте Рейна упал после подката Данилу Соареса, и арбитр Тобиас Штилер без раздумий указал на "точку". Просмотр повтора заставил рефери изменить мнение, но и сам 19-летний хавбек был готов признать свою маленькую симуляцию.

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"Ко мне подошли два игрока и сказали, что Рейна не считает это пенальти. Потом я начал разговаривать с VAR и направился в зону просмотра повторов. Там я проходил мимо Рейны и спросил, думает ли он, что это был пенальти. Появились сомнения на его лице, хотя для меня все больше походило на "нет". Он не подошел ко мне и не сказал четко, что это не пенальти, исправьте ошибку", – Штилер несколько сбил блеск благородства с юного героя.

Заметим, что до этого Рейна реализовал пенальти в другом эпизоде, а Боруссия в итоге разгромила Бохум со счетом 3:0.

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