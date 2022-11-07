Зірочка "джмелів" відзначився джентельменським вчинком у матчі проти Бохума, інформує Sky Germany. На 42-й хвилині Рейна впав після підкату Данілу Соареса, і арбітр Тобіас Штілер без роздумів показав на "позначку". Перегляд повтору змусив рефері змінити думку, але й сам 19-річний хавбек був готовий визнати свою маленьку симуляцію.

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"До мене підійшли два гравці і сказали, що Рейна не вважає це пенальті. Потім я почав розмовляти з VAR і попрямував до зони перегляду повторів. Там я проходив повз Рейну і спитав, чи думає він, що то був пенальті. У нього з'явилися сумніви на обличчі, хоча для мене все більше скидалося на "ні". Він не підійшов до мене і не сказав чітко, що це не пенальті, виправте помилку", – Штілер дещо збив блиск благородності з юного героя.

Зауважимо, що до цього Рейна реалізував пенальті в іншому епізоді, а загалом Борусія розгромила Бохум з рахунком 3:0.

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