В субботу в 13-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте не "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 13-й тур

Герта – Бавария – 2:3

Голы: Люкебакио, 40, Зельке, 44 (п.) – Мусиала, 12, Шупо-Мотинг, 37, 39

Боруссия Д – Бохум – 3:0

Голы: Мукоко, 8, 47, Рейна, 11 (п.)

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 1:3

Голы: Рюттер, 50 – Нкунку, 17, 57, Ольмо, 69

Аугсбург – Айнтрахт – 1:2

Голы: Бериша, 1 – Роде, 13, Кнауфф, 64

Майнц – Вольфсбург – 0:3

Голы: Виммер, 33, Арнольд, 70, Баку, 84

Вердер – Шальке – начало матча в 19:30

Боруссия М одержала победу над Штутгартом, прервав безвыигрышную серию в Бундеслиге

Бавария не без проблем одолела Герту. Мусиала вывел мюнхенцев вперед в начале матча, а под занавес первого тайма Шупо-Мотинг в течение двух минут оформил дубль. "Победа в кармане" подумали баварцы и сразу пропустили от Люкебакио. За минуту до свистка Зельке с пенальти сделал счет шатким. Рохель после отдыха срезал мяч в свои ворота, однако арбитр из-за офсайда гол отменил. Уже в добавленное время рефери отказался ставить пенальти в ворота Баварии за откровенную игру рукой, таким образом подарив "Ротен" три очка и первую строчку Бундеслиги.

Дортмундская Боруссия легко разгромила Бохум. Откровенный аутсайдер пропустил три сухих гола еще до перерыва (Мукоко оформил дубль), а забить хотя бы гол престижа не сумел. Гости однажды расписались в воротах Кобеля, однако забили с офсайда, так что попытку не засчитали. В составе рурца весь матч провел украинский защитник Иван Ордец, получив за свою игру от статистических порталов посредственные 6,3 балла.

РБ Лейпциг после феерической победы над Шахтером в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов покуражился с Хоффенхаймом на выезде. Нкунку забил в начале встречи, а Ольмо удвоил в середине тайма, однако гол последнего отменили из-за офсайда. Сразу после перерыва Рюттер выровнял положение команд, что лишь разозлило "быков". Уже через 7 минут Нкунку оформил дубль, а Ольмо поставил жирную точку, реабилитировавшись за незасчитанный гол в первой сорокапятиминутке.

Айнтрахт на выезде вырвал победу у Аугсбурга. Бериша шокировал гостей уже на первой минуте, однако еще к середине первого тайма Роде восстановил статус-кво. После перерыва Кнауфф вывел "орлов" вперед и команда с минимальным преимуществом довела матч до логического конца. Победа позволила подопечным Оливера Гласнера ворваться в топ-5 чемпионата.

В еще одном матче Вольфсбург разгромил Майнц. "Волки" вышли вперед в первом тайме, а в середине второй сорокапятиминутки удвоили. Баку в конце матча снял все вопросы о победителе – Вольфсбург догнал соперника в турнирной таблице.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ