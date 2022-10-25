Нападающий дортмундской Боруссии Себастьян Алле восстанавливается после химиотерапии на клубной базе своего предыдущего клуба, Аякса. Об этом информирует ESPN.

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"Он спросил у нас, можно ли ему будет приехать и тренироваться, потому что он проходит реабилитацию в Амстердаме. Конечно, мы ответили согласием. Здорово, что он побудет с нами некоторое время. Он смог поработать над восстановлением на одном из наших полей", – сказал главный тренер Аякса Альфред Схрёдер.

Напомним, что Алле перешел из Аякса в Боруссию прошлым летом за 31 миллион евро. Ещё 4 миллиона евро предусмотрены Аяксу в качестве возможных бонусов.

В июле у 28-летнего форварда была выявлена злокачественная опухоль яичка, он был прооперирован.

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