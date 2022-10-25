35-миллионный форвард Боруссии тренируется на базе Аякса
Себастьян Алле проходит процесс восстановления на клубной базе Аякса.
Нападающий дортмундской Боруссии Себастьян Алле восстанавливается после химиотерапии на клубной базе своего предыдущего клуба, Аякса. Об этом информирует ESPN.
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"Он спросил у нас, можно ли ему будет приехать и тренироваться, потому что он проходит реабилитацию в Амстердаме. Конечно, мы ответили согласием. Здорово, что он побудет с нами некоторое время. Он смог поработать над восстановлением на одном из наших полей", – сказал главный тренер Аякса Альфред Схрёдер.
Напомним, что Алле перешел из Аякса в Боруссию прошлым летом за 31 миллион евро. Ещё 4 миллиона евро предусмотрены Аяксу в качестве возможных бонусов.
В июле у 28-летнего форварда была выявлена злокачественная опухоль яичка, он был прооперирован.
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