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Хавбек Фиорентины Бенасси классным выстрелом с лета заставил капитулировать Болонью

6 января 14:53 64 Читати українською
Хавбек Фиорентины Бенасси классным выстрелом с лета заставил капитулировать Болонью
Радость "фиалок" / твиттер Фиорентины

Полузащитник итальянской Фиорентины Марко Бенасси роскошным ударом открыл счет в поединке 18-го тура Серии А против Болоньи.

90+4’ Рикардо Орсолини
 
Марко Бенасси 27’
27’ Марко Бенасси
90+4’ Рикардо Орсолини

"Красно-синие" владели территориальным преимуществом в первом тайме, но забить удалось гостям из Флоренции.

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"Фиалки" удачно воспользовались стандартом. На 27-й минуте подачу со штрафного вынесли защитники Болоньи, но на подборе первым оказался Марко Бенасси. Полузащитник Фиорентины положил корпус и невероятным ударом с лета от стойки пробил Скорупски.

Это первый мяч 25-летнего хавбека в нынешнем сезоне Серии А. До этого Бенасси оформил дубль в Кубке Италии.

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