Франк Рибери и Борха Валеро покинули Фиорентину, сообщает официальный твиттер клуба.

Борха Валеро объявил о завершении карьеры

Отметим, что француз перебрался к "фиалкам" в 2019 году, сыграл в 51 матче и записал в свой актив 5 голов и 10 ассистов. Сейчас Рибери остался без клуба, однако не завершил карьеру.

Борха Валеро же решил после завершения контракта прервать карьеру футболиста. Испанец выступал за Фиорентину с 2012 по 2017 годы и в прошлом сезоне после своего возвращения из Интера. В общем, хавбек провел 233 матча в составе "фиалок", записав в свой актив 17 голов и 45 ассистов.

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