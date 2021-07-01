Франк Рібері та Борха Валеро покинули Фіорентину, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Борха Валеро оголосив про завершення кар'єри

Зазначимо, що француз перебрався до "фіалок" у 2019 році, відіграв у 51 матчі та записав до свого активу 5 голів та 10 асистів. Наразі Рібері залишився без клубу, однак не завершив кар'єру.

Борха Валеро ж вирішив після завершення контракту припинити кар'єру футболіста. Іспанець виступав за Фіорентину з 2012 по 2017 роки та в минулому сезоні після свого повернення з Інтера. Загалом, хавбек провів 233 матчі у складі "фіалок", записавши до свого активу 17 голів та 45 асистів.

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