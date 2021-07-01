Фіорентина оголосила про відхід Рібері та ще одного зіркового ветерана
Вінгер Фіорентини Франк Рібері офіційно покинув клуб.
Франк Рібері та Борха Валеро покинули Фіорентину, повідомляє офіційний твіттер клубу.
Борха Валеро оголосив про завершення кар'єри
Зазначимо, що француз перебрався до "фіалок" у 2019 році, відіграв у 51 матчі та записав до свого активу 5 голів та 10 асистів. Наразі Рібері залишився без клубу, однак не завершив кар'єру.
Борха Валеро ж вирішив після завершення контракту припинити кар'єру футболіста. Іспанець виступав за Фіорентину з 2012 по 2017 роки та в минулому сезоні після свого повернення з Інтера. Загалом, хавбек провів 233 матчі у складі "фіалок", записавши до свого активу 17 голів та 45 асистів.
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