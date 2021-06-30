Испанский ветеран "фиалок" повесил бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет.

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"Настал тот момент, который мне всегда казался таким далеким. Я закончил играть в футбол. Я хотел бы сделать это на заполненном стадионе, но, к сожалению, в футболе, как и в жизни, не все зависит от нас. Спасибо всем командам, где я имел честь играть", – написал Валеро в Instagram.

Добавим, что полузащитник воспитывался в структуре Реала, однако за первую команду мадридцев наиграл только два матча. Затем были Мальорка, Вест Бромвич, Вильярреал, Фиорентина и Интер. Единственный матч за сборную Испании провел в июне 2011-го – спарринг против США.

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