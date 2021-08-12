В составе одного из лидеров женской Серии А будет выступать украинка.

Защитница сборной Украины Дарья Кравец подписала контракт с Фиорентиной, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Женская команда Шахтера снова разгромила соперниц – 12:1 и гол ударом скорпиона

Дарья перебралась на Апеннины из французского Реймса, за Фиорентину будет выступать до конца 2022 года. К слову, Кравец имеет в своем активе 54 матча (6 голов) в составе своей национальной сборной.

К слову, Фиорентина – одна из лучших команд женской Серии А. В прошлом сезоне "фиалки" финишировали лишь четвертыми, но именно они последними выигрывали Скудетто перед 4-летней чемпионской серией Ювентуса.

"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегерберг, першої жінки з Золотим м'ячем