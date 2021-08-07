В третьем контрольном матче Шахтер разгромил Атекс со счетом 12:1. Главными героинями стали Вероника Кожухарь и Елена Манзюк, которые оформили по хет-трику.

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Привлекла внимание болельщиков и Полина Янчук, которая записала в свой актив дубль. Один из мячей она забила в акробатическом стиле – футболистке удалось ударом скорпиона перебросить голкипера соперниц. Также отмечались Александра Кревская, Елизавета Молодюк, Анастасия Ильина и Алина Старухина.

К слову, команда Шахтера в этом сезоне дебютирует в Первой женской лиге Украины. В первом туре "горняки" сыграют против Багиры из Кропивницкого. Базовая дата матча – 15 августа.

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