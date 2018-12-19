"Поклала трофей на підлогу і раптом відчула дотик Роберто Карлоса": історія Ади Хегербер, першої жінки із Золотим м'ячем

Перша в історії володарка "Золотого м'яча" серед жінок, гравець французького Ліона Ада Хегербер, поділилися із The Players Tribune історією свого успіху. "Футбол 24" вибрав найцікавіше.

Це історія найвеличнішого вечора всього мого життя. Йдеться про мить напередодні церемонії вручення “Золотого м'яча", яку я ніколи не забуду, навіть якщо я проживу 200 років.

"Ти виграла "Золотий м'яч". Коли ви чуєте ці слова, 7 тисяч зображень починають миготіти у вас перед очима. Тому що це був не просто “Золотий м'яч”. Це – перший у світі “Золотий м'яч” для жінок. Тож це було абсолютно вражаюче. Я почала плакати і сміятися одночасно.

Ада Хегерберг стала першою володаркою "Золотого м'яча" серед жінок

Коли я росла, ми були справжньою футбольною сім'єю: мама і тато – тренери, а моя сестра – чудовий гравець. Я на два роки молодша, тому мені доводилося сидіти за книжками. Я не хотіла мати нічого спільного з цим.

Сестра не просто грала разом із хлопцями. Вона була капітаном своєї команди. Так чи інакше, одного разу я сиділа на траві і дивилася, як моя сестра домінує у грі. Хтось із батьків повернувся до мене і запитав: "Адо, ким ти збираєшся стати, коли виростеш?".

Я була захоплена своєю книгою чи щось таке, тому я на мить задумалася над цим запитанням. Тоді якийсь хлопець вирішив мені допомогти: "Ти збираєшся бути футболісткою, як твоя старша сестра?". Я роздратовано глянула на нього і відповіла: "Ні, у мене буде справжня робота".

Мій тато досі продовжує сміятися над цим. Це насправді дуже норвезька відповідь. У Норвегії люди практичні.

Я знала, що не хочу грати просто задля забави. Це справа життя і смерті. Я хотіла бути такою, як Тьєррі Анрі – бездоганний гравець у кожному аспекті. Я хотіла грати за кордоном. Бути великою.

Єдине, що я скажу кожній дівчині, яка це зараз читає – не можна втратити вогонь всередині себе. Якщо у вас великі мрії, то вогонь – єдине, що приведе вас туди.

Лише таланту недостатньо. Спокій не працює. Вам доведеться пройти всі випробування і дійти аж до межі. Вам доведеться працювати так само важко, як чоловіки, щоб досягти вершини, але за набагато менші гроші.

Ви будете плакати. Вам захочеться все покинути. Вам буде боляче. Я пам'ятаю, коли вперше отримала шанс грати за кордоном – це було в Німеччині за Турбіне із Потсдама. Я була такою наївною. Мені було всього 17 років і я намагалася закінчити паралельно старшу школу.

Ми тренувалися тричі на день. Сніг чи дощ – байдуже. Це було жорстоко. Тренування виснажували нас до межі. Однак кожна із нас з'являлася вчасно і викладалася на всі 100%. Кожнісінького дня.

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Я ніколи не позиціонувала себе як жінку-футболіста. Ні в маленькому норвезькому містечку, ні в Німеччині, ні тоді, коли я перейшла в Ліон. Ми працюємо так само важко, як і будь-який інший футболіст. Ми йдемо через ті самі випробування і біль. Ми робимо ті же жертви. Ми також залишаємо наші сім'ї, щоб здійснити власні мрії.

Коли я вийшла на сцену, щоб отримати приз, все було спокійно. Я подивилася на глядачів і побачила так багато приголомшливих гравців. Чоловіки і жінки сиділи поряд один із одним. Який чудовий, прекрасний момент. Я не могла дозволити невдалому жарту зіпсувати його.

Однак найкращий епізод – коли я повернулася на своє місце. Тоді я зробила щось типово норвезьке. Я поклала "Золотий м'яч" на підлогу під стілець. І раптом відчула дотик Роберто Карлоса: "Адо! Що ти робиш? Ти не можеш залишити його на землі. Це – "Золотий м'яч"!

Але я не хотіла тримати його на руках впродовж всієї церемонії: "Що ж тоді робити?".

"Дай-но я збережу його для тебе. Давай, дай мені цього малюка, я його збережу", – сказав Роберто.

Я не припиняла сміятися. Я дала йому "Золотий м'яч", і він тримав нагороду майже цілий вечір, оберігаючи її. Ніколи не думала, що це може бути правдою. Це мрія.

Наприкінці церемонії всі переможці фотографувалися разом. Що за момент. Я стою поруч із Мбаппе та Модрічем, і всі камери спалахують, коли ми усміхаємось. Немає нічого кращого за це. Це був найфантастичніший вечір у моєму житті. І справа зовсім не в нагороді, а в повазі, яка наповнювала той зал. Не можна бажати чогось більшого.

Після церемонії ми з моєю сім'єю гуляли Парижем, поки не зайшли в маленький іранський ресторанчик у бічній вулиці. Він був практично порожнім, за винятком вокаліста, який співав дуже гучно.

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Мій телефон розривався від повідомлень через слова ведучого церемонії. Я навіть не уявляла, що ракція буде такою вірусною. Я отримала так багато повідомлень від інших гравців, які підтримували мене. Навіть Маріо Балотеллі написав мені, це стало справжньою несподіванкою. Але, чесно кажучи, я не читала їх до наступного дня. У цей вечір нас нічого не турбувало. Ми насолоджувалися найкращим вечором нашого життя.

Якщо я змогла виграти "Золотий м'яч", то це може зробити кожен. Так, мені прикро це казати, але я не можу станцювати тверк. Однак, якщо ви зустрінете мене у належний вечір, я буду в хорошому настрої, і… ви увімкнете ідеальну іранську пісню, я буду старатися з усіх сил.

А ще я трохи можу грати у футбол.

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