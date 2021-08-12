У складі одного з лідерів жіночої Серії А виступатиме українка.

Гравчиня збірної України Дарина Кравець підписала контракт з Фіорентиною, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

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Дарина перебралася на Апенніни з французького Реймса, за Фіорентину виступатиме до кінця 2022 року. До слова, Кравець має у своєму активі 54 матчі (6 голів) у складі своєї національної збірної.

До слова, Фіорентина – одна із найкращих команд жіночої Серії А. У минулій кампанії "фіалки" фінішували лише четвертими, але саме вони останніми вигравали Скудетто перед 4-річною чемпіонською серією Ювентуса.

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