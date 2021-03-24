"Фиалки" объявили о назначении Джузеппе Якини на пост наставника клуба, сообщает официальный твиттер клуба.

Пранделли подал в отставку с поста главного тренера Фиорентины – клуб не хотел отпускать специалиста

Интересно, что специалист уже возглавлял команду в течение этого сезона и был уволен в ноябре 2020 года. Ему на смену пришел Чезаре Пранделли, который неожиданно прекратил сотрудничество с клубом. Сейчас "фиалки" занимают 14 место, имея в активе 29 очков.

Якини имеет богатый опыт работы с итальянскими командами. До Фиорентины он работал с Чезеной, Виченцой, Пьяченцой, Кьево, Брешией, Сампдорией, Сиеной, Палермо, Удинезе, Сассуоло и Эмполи.

"Видатний": Маліновський присоромлює 9 українця – в Європі вражені шоу Руслана, яке надихає перед Францією