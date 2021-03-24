Фиорентина объявила имя нового тренера после отставки Пранделли
Итальянская Фиорентина быстро нашла замену Чезаре Пранделли, который неожиданно решил покинуть флорентийский клуб.
"Фиалки" объявили о назначении Джузеппе Якини на пост наставника клуба, сообщает официальный твиттер клуба.
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Интересно, что специалист уже возглавлял команду в течение этого сезона и был уволен в ноябре 2020 года. Ему на смену пришел Чезаре Пранделли, который неожиданно прекратил сотрудничество с клубом. Сейчас "фиалки" занимают 14 место, имея в активе 29 очков.
Якини имеет богатый опыт работы с итальянскими командами. До Фиорентины он работал с Чезеной, Виченцой, Пьяченцой, Кьево, Брешией, Сампдорией, Сиеной, Палермо, Удинезе, Сассуоло и Эмполи.
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