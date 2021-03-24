Фіорентина оголосила ім'я нового тренера після відставки Пранделлі
Італійська Фіорентина швидко знайшла заміну Чезаре Пранделлі, який несподівано вирішив покинути флорентійський клуб.
"Фіалки" оголосили про призначення Джузеппе Якіні на посаду наставника, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Цікаво, що фахівець вже очолював команду у цьому сезоні та був звільнений в листопаді 2020 року. Йому на зміну прийшов Чезаре Пранделлі, який несподівано припинив співпрацю з клубом. Наразі "фіалки" посідають 14 місце, маючи в активі 29 очок.
Якіні має багатий досвід роботи з італійськими командами. До Фіорентини він працював із Чезеною, Віченцою, П'яченцою, К'єво, Брешією, Сампдорією, Сієною, Палермо, Удінезе, Сассуоло та Емполі.
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