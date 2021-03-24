"Фіалки" оголосили про призначення Джузеппе Якіні на посаду наставника, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Цікаво, що фахівець вже очолював команду у цьому сезоні та був звільнений в листопаді 2020 року. Йому на зміну прийшов Чезаре Пранделлі, який несподівано припинив співпрацю з клубом. Наразі "фіалки" посідають 14 місце, маючи в активі 29 очок.

Якіні має багатий досвід роботи з італійськими командами. До Фіорентини він працював із Чезеною, Віченцою, П'яченцою, К'єво, Брешією, Сампдорією, Сієною, Палермо, Удінезе, Сассуоло та Емполі.

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