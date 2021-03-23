Опытный специалист подал в отставку с поста главного тренера, сообщает официальный сайт "фиалок".

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Пранделли возглавил Фиорентину в ноябре прошлого года и провел 23 матча – 6 побед, 6 ничьих и 11 поражений. Команда продолжает идти в середине таблицы без серьезной угрозы вылета – до опасной зоны 7 очков. Клуб подчеркнул, что не хотел прекращать сотрудничество с Пранделли, однако 63-летний специалист сам принял такое решение из нефутбольные причиины.

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