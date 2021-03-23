Руслан Маліновський провів черговий розкішний матч у Серії А. Аталанта впевнено розібралася з непростою і в дечому навіть крутою Вероною, у 3 попередніх матчах з якою виграла лише раз та й то на 90 хвилині.

Маліновський з голом та асистом завершив поєдинок у статусі гравця матчу. Найкращим Руслан визнаний не лише за оцінками статистичних порталів, а і провідних італійських плюс фанатських ЗМІ. WhoScored взагалі знайшов для українця топове місце у збірній туру чемпіонату Італії. Маліновському дістався другий найвищий бал серед усіх польових виконавців (8,6). Десь так само круто оцінив його SofaScore (8,7), вище стоять лише двоє серед усіх гравців Серії А. І жодного сліду Кріштіану Роналду, Златана Ібрагімовіча, Ромелу Лукаку чи інших суперзірок.

Маліновський оформив гол+асист за Аталанту: найкращий гравець матчу затьмарив росіянина і передав естафету Коваленку

У дещо революційних атакувальних побудовах Гасперіні лідер збірної України посів місце праворуч в атаці. Аталанта найчастіше наступала саме цим флангом. Відразу 11 атак (36%) пройшли саме правим краєм. Хоча його гольовий пас виявився небанальним. Маліновський змістився в центрі і віддав головою. Виграв єдиноборство у представника найкращої команди Італії за цим показником, а заодно й асист оформив. Захват європейських журналістів і фанатів цілком виправданий.

La Gazzetta dello Sport у заголовку своєї статті з оцінками відзначила провал екс-хавбека київського Динамо Мігеля Велозу, а на контрасті успіх нашого легіонера. "Велозу даремно бігає по колу, Маліновський стає символом якості та боротьби". Схоже, саме такого сильного характеру, непоступливості в боротьбі як з чужими, так і з одноклубниками не вистачає Коваленку. Віктор дебютував у СеріАлі, ставши 9 українцем в елітному світі Кальчо. Але це знову виглядає дуже сумно. Вийти на кілька хвилин – ніби чиста формальність, десь стільки грають талановиті місцеві хлопці, яким по 16-17 років.

Маліновський лестить Коваленку, коли виправдовує його непристойно регулярну відсутність практики силою чемпіонату. Так, сам Руслан не відразу завоював симпатії Гасперіні, але завжди від самого початку був щонайменше одним з перших на заміну. Голи, асисти чи просто круті оцінки за солідний вплив "Малі" на гру Аталанти прийшли значно швидше, ніж дебют Віктора. За який, до слова, провідне італійське ЗМІ залишило Коваленка без оцінки. "Невловимому в його сірості" Велозу, виділило 5, а для Маліновського не поскупилося на 7. Журналісти пригадують, що Руслан ще й майже асист на Ромеро оформив та встиг взяти участь у своєрідній версії реслінгу – бився і боровся проти жорстких веронців.

За кілька хвилин на полі екс-хавбек Шахтаря показав, що йому традиційно для більшості українських футболістів неймовірно важко під жорстким пресингом. Коваленко ледь не привіз удар на свої ворота, довго розвертаючись, коли суперник витискав поближче до штрафного Аталанти. Добре, що в підсумку підчистив за собою, згодом ще раз вдало зіграв на межі карної зони "Богині". Ламмерс і Міранчук загалом більше розчаровують, але навіть вони так довго не чекали на дебют, не кажучи вже про голи та асисти. І це в контексті регулярних викликів Віктора до збірної України не може сприйматися як щось нормальне.

"Шоу Маліновського". CalcioAtalanta виділяє найкраще оціненого у середньому гравця матчу за версією провідних видань. Сам фанатський портал, до слова, виявився єдиним, який нагородив Коваленка якимсь балом (найнижчі в команді 6), хоча його кілька хвилин відзначили найскромніше серед усіх, лише парою слів: "Абсолютний дебют". Маліновському ж знову дісталися всі лаври. Вирішальний, холоднокровний у виконанні пенальті, ефектний в інших стандартних положеннях, виклав гольовий Сапаті на срібній тарілочці. Остаточний вердикт не залишає сумнівів – "видатний", 8 балів як вершина в команді Гасперіні.

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"Не лише творча якість, а й готовність до брудної роботи". Фанатський портал пригадує, що поточний сезон не був для 27-річного українця настільки ж феєричним, як минулий, коли він забивав Ювентусу, Ман Сіті, Лаціо, а результативність нагадувала найкращі часи в Генку. Та з часом Маліновський вийшов на якісно новий рівень. У тому ж матчі проти Верони ніхто з гравців Аталанти не боровся в єдиноборствах частіше. Гасперіні віддав Руслану не лише роль творця – він повинен був стримувати насамперед Велозу при конструюванні атак. Ця велика та інтенсивна робота у відборі стає сигналом для тренера: українець, який грав 36% офіційних матчів сезону в основі (у чемпіонаті показник зростає до 46%), міг би отримувати ще більше шансів.

Аталанта намагається рости, модифікувати свою гру, аби наблизитися до європейських топів. Приємно, що гравець збірної України вписується у нові методички та схеми. Команда Гасперіні менше забиває (65, або мінус 15 голів до цієї ж стадії минулого сезону), але й менше пропускає (34, покращення на 5). У всій Європі лише Баварія (78 забитих м'ячів), Барселона та ПСЖ (по 67) проводять чемпіонат 2020/21 результативніше за італійську "Богиню". Водночас за кількістю сухих матчів (8) бергамаски наздоганяють захисних флагманів Італії, хоча механізми почали налагоджуватися зовсім недавно – 6 клін-шитів припадають на останні 13 турів. Наполі тут очолює пелетон (11), далі розташувалися Інтер (10, найкраща оборона сезону), Мілан та Рома (по 9).

Більшість ЗМІ відзначають те, наскільки впевнено Маліновський пробиває пенальті, не піддаючись на провокації воротаря Верони, та виконує штрафні удари. Це потужна зброя у контексті перспектив збірної України, яку чекає виснажливий марафон із 3 офіційних матчів за 8 днів. Нехай Франція начувається? Руслан показав свою якість і задатки лідера національної команди як у поєдинках проти світових грандів, так і середнячків та темних конячок. Тому перед стартом відбору ЧС-2022 на нього покладаються десь такі ж надії, як колись було із Шевченком, котрий приїжджав з того ж казкового світу чемпіонату Італії.

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