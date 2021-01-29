Фиорентина не смогла запомнить фамилию российского игрока, которого "фиалки" недавно приобрели
00:40 - Читати українською
Александр Кокорин не пользуется популярностью среди персонала Фиорентины.
Недавно Фиорентина подписала скандального российского нападающего Александра Кокорина.
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Модераторы официального сайта "фиалок" решили разместить на ресурсе профиль игрока, но что-то пошло не так. На сайте появилось фото россиянина с подписью "Александр Александр".
После 12-ти туров чемпионата Италии Фиорентина расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы.
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