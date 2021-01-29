Фіорентина не змогла запам'ятати прізвище російського гравця, якого "фіалки" нещодавно придбали
29 січня 00:40 - Читать на русском
Олександр Кокорін не користується популярністю серед персоналу Фіорентини.
Нещодавно Фіорентина підписала скандального російського нападника Олександра Кокоріна.
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Модератори офіційного сайту "фіалок" вирішили розмістити на ресурсі профіль гравця, але щось пішло не так. На сайті з'явилось фото росіянина з підписом "Олександр Олександр".
Після 12-ти турів чемпіонату Італії Фіорентина розташувалась на 12-й сходинці турнірної таблиці.
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