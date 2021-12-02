Нападающий Лилля Жонатан Иконе близок к переходу в Фиорентину уже в зимнее трансферное окно.

Уже в ближайшие дни Фиорентина должна завершить трансфер Иконе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Сумма перехода будет составлять 15 млн евро, однако Лилль также заработает на будущем трансфере Иконе из Фиорентины. Интересно, что приход француза не связывают с будущим Душана Влаховича в составе "фиалок".

К слову, Жонатан провел 21 поединок в составе "догов" в текущем сезоне, в которых забил 2 гола. Основная позиция Иконе – правый вингер, но также может сыграть атакующего полузащитника и в центре нападения. В составе сборной Франции нападающий сыграл в 4 матчах и забил 1 мяч.

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