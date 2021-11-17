Нападающий Фиорентины Душан Влахович переберется в Ювентус по завершении текущего сезона.

Ювентус имеет предварительную договоренность с Влаховичем – серб присоединится к Ювентусу летом 2022 года на правах свободного агента, информирует журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Нападающий получит контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 6 млн. евро в год. Туринцы стремились приобрести Влаховича предстоящей зимой, однако Фиорентина требовала сумасшедшие 80 млн евро.

К слову, Влахович отыграл в 13 матчах текущего сезона, в которых забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.

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