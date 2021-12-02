Нападник Лілля Жонатан Іконе близький до переходу в Фіорентину вже у зимове трансферне вікно.

Вже найближчими днями Фіорентина повинна завершити трансфер Іконе, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Сума переходу становитиме 15 млн євро, однак Лілль також заробить на майбутньому трансфері Іконе з Фіорентини. Цікаво, що прихід француза не пов'язують з майбутнім Душана Влаховіча у складі "фіалок".

До слова, Жонатан провів 21 поєдинок у складі "догів" у поточному сезоні, у яких забив 2 голи. Основна позиція Іконе – правий вінгер, але також він може зіграти атакувального півзахисника та в центрі нападу. У складі збірної Франції нападник зіграв у 4 матчах та забив 1 м'яч.

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