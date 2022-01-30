Год назад "фиалки" заплатили Спартаку за трансфер 4,5 млн евро, а самому Кокорину дали зарплату 2 млн. С тех пор форвард суммарно провел на поле всего 50 минут. Конечно, без результативных действий.

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Клуб уже признал свой трансферный провал и пытается избавиться от россиянина. По информации журналиста Николо Скиры, Фиорентина готова выплатить россиянину определенную компенсацию за досрочное расторжение контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

В то же время ряд итальянских СМИ сообщает, что переговоры далеки от успешного завершения. Кокорина устраивает его статус запасного без перспектив, и он готов "отсидеть" свой контракт до конца.

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