Рік тому "фіалки" заплатили Спартаку за трансфер 4,5 млн євро, а самому Кокоріну дали зарплату 2 млн. Відтоді форвард сумарно провів на полі лише 50 хвилин. Звісно, без результативних дій.

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Клуб уже визнав свій трансферний провал і намагається позбутися росіянина. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Фіорентина готова виплатити росіянину певну компенсацію за дострокове розірвання контракту, який розрахований до літа 2024 року.

Водночас низка італійських ЗМІ повідомляє, що переговори далекі від успішного завершення. Кокоріна влаштовує його статус запасного без перспектив, і він готовий "відсидіти" свій контракт до кінця.

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