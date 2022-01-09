Форвард Фиорентины Александр Кокорин вписал свое имя в историю итальянского футбола. Правда, не совсем так, как он планировал.

В Италии назвали лауреатов традиционной ежегодной премии Calciobidone ("Футбольная урна"). В номинации "Посмешище года" (Jolly в оригинале) победил нападающий Фиорентины Александр Кокорин, набравший более 53% голосов и опередивший ближайшего преследователя (Адриена Рабьо из Ювентуса) на 30%.

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Ранее эту "награду" получали, в частности, Дуглас Коста, Кшиштоф Пйонтек и Фернандо Торрес. Весь список номинантов можно просмотреть на сайте.

Российский форвард перебрался в Фиорентину в январе 2021 года за 4,5 млн евро. За это время сыграл 9 официальных матчей (195 минут), в которых не отметился результативными действиями. Ранее 30-летний Кокорин выступал за Динамо Москва, Зенит, Сочи и Спартак, а также отсидел почти год в тюрьме за избиение людей, совершенное группой лиц.

"Почетным" обладателем основной награды как самый большой провал 2021 года стал полузащитник Аарон Рэмзи, который близок к уходу из Ювентуса уже в текущее трансферное окно.

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