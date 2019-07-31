Фиорентина договорилась с Интером о переходе Наингголана, – Sky Sport Italia

Полузащитник Интера Раджа Наингголан приблизился к продолжению карьеры в Фиорентине.

Раджа Наингголан в ближайшее время может примерить футболку Фиорентины, сообщает Sky Sport Italia.

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"Фиалки" договорились с Интером об аренде 31-летнего бельгийца на один год с последующим правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Раджа может оказаться в Кальяри, но предложение от Фиорентины убедило хавбека.

В прошлом сезоне Серии А Наингголан провел 29 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

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