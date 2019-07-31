Фиорентина договорилась с Интером о переходе Наингголана, – Sky Sport Italia

Мир — 17:20 142
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Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019
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Динамо в шаге от подписания Родригеса – игрок летит в Украину на медосмотрУкраина — 16:03 507
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Гвардиола Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров претендуют на награду ФИФА The Best-2019Мир — 15:25 96
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Ференцварош хочет подписать еще двух игроков ШахтераУкраина — 15:08 640
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"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталосьЛига чемпионов — 14:34 595