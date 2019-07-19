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Конте: Наингголан и Икарди не являются частью проекта Интера

16:10 46 Читати українською
Конте: Наингголан и Икарди не являются частью проекта Интера
Антонио Конте / ФК Интер

Наставник Интера Антонио Конте рассказал о кадровой комплектации команды.

"Лукаку – хороший форвард, но он является игроком Манчестер Юнайтед. Я очень хорошо знаю его благодаря работе в Челси. Я считаю его отличным футболистом для Интера, но пока он не в нашей команде. Посмотрим, что будет дальше, время все покажет.

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Икарди и Наингголан? Здесь все понятно – данные игроки не является частью нашего проекта. Все, что нам сейчас нужно – создать костяк команды. Здесь у нас есть общая точка зрения с руководством клуба", – цитирует Конте Football Italia.

Напомним, тренерский штаб Интер отстранил Икарди и Наингголана от занятий с основной командой, несмотря на то, что контракт бельгийца действует еще 3 года, а аргентинца – 2 года.

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