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Фіорентина домовилась з Інтером щодо переходу Наінгголана, – Sky Sport Italia

18:53 171 Читать на русском
Фіорентина домовилась з Інтером щодо переходу Наінгголана, – Sky Sport Italia
Раджа Наінгголан та Федеріко К'єза / Фото ФК Фіорентина

Півзахисник Інтера Раджа Наінгголан наблизився до продовження кар'єри у Фіорентині.

Раджа Наінгголан найближчим часом може приміряти футболку Фіорентини, повідомляє Sky Sport Italia.

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"Фіалки" домовились з Інтером щодо оренди 31-річного бельгійця на один рік з подальшим правом викупу.

Раніше повідомлялось, що Раджа може опинитись в Кальярі, але пропозиція від Фіорентини переконала хавбека.

В минулому сезоні Серії А Наінгголан провів 29 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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Теги
Італія Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Фіорентина Фіорентина Інтер Інтер Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії
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