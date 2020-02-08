Фіорентина – Аталанта: Маліновський забиває супергол відразу після виходу

Фіорентина та Аталанта зустрілися у 23-му турі Серії А. Руслан Маліновський опинився в запасі. Рахунок так огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Фіорентина – Аталанта на "Футбол 24", стартував о 16:00. "Віола" вибила бергамасків з Кубка Італії, граючи на цьому ж полі. У першому ж колі Серії А команда Маліновського ледь врятувалася від домашньої поразки. Фіорентина вдома в рамках чемпіонату Італії не програвала Аталанті вже 27 років, або 18 матчів поспіль. "Богиня" продовжує запеклу боротьбу з Ромою Фонсеки за 4-е місце і путівку в ЛЧ. Флорентійці просіли в нижній половині таблиці.

Фіорентина – Аталанта: онлайн-трансляція матчу – Маліновський традиційно в запасі

Першого удару в матчі довелося чекати аж до 11-ї хвилини. Один з найактивніших в Аталанти Ілічіч пройшов праворуч на кут штрафного і спробував обвести воротаря – повз касу. А це вже цікавіше. На 13-й той же словенський конкурент Маліновського продерся флангом і прострілив – Дронговскі впорався і з гострою передачею, і з добиванням Кастаня. Практично пенальті не реалізував Пашаліч на 20-й. Класна триходівка Толої-Ілічіч-Кастань пройшла. Бельгійський фулбек викотив хорвату на 11 метрів – той дивом не влучив, хоча Маріо пробивав практично без опіки.

Минуло 25 хвилин, поки Фіорентина створила перший момент. К'єза вивів Дальберта на воротаря, але Голліні прочитав епізод і вчасно вийшов на блок. Кастань та Ілічіч знову крутять хребці на лівому фланзі "Віоли", а Сапаті не дозволили пробити тільки ціною самовідданого підкату на межі травми. К'єза знову блискуче бачить поле, однак партнера встигли накрити у штрафному. Сам Федеріко не витримав і взявся за роботу на 32-й. Лідер атаки Фіорентини прошив Голліні ідеальним ударом з відскоку, хоча до воріт було метрів 25.

К'єза просто розриває в атаці, а флорентійці, схоже, похитнули хитку рівновагу в матчі. Пашаліч нервує і марнує черговий момент, Сапата намагається симулювати на пенальті – дуже пощастило, що суддя не дав другу жовту. Дещо незаслужена перевага Фіорентини до перерви. Аталанта була гострішою, а господарі (загалом дуже погано контролювали м'яч на рівні 58% точності пасів) – нахабнішими. Невже безвиграшна серія "Богині" у Флоренції доросте сьогодні до ювілейних 20 матчів?

Проти цього уже на старті другої половини виступило атакувальне тріо, яке за версією Гасперіні не дозволяє Маліновському пробитися у стабільну основу. Блискучий пас у розріз від Ілічіча, Гомес уникнув офсайду і викотив Сапаті на майже порожні ворота. Маліновський замінив Пашаліча на 64-й хвилині. Руслан миттєво отримав грубий удар по нозі від Пессельї – суддя ігнорує нарікання українського півзахисника. Оце так гол! Маліновський приклався здалеку і влучив у дальній нижній кут. Те, що ледь не врятувало Аталанту в Кубку, спрацювало сьогодні.

Фіорентина – Аталанта: дивіться відео гола – Маліновський забиває після виходу