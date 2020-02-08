Малиновский забил роскошный гол за Аталанту

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский результативно провел 23-й тур Серии А против Фиорентины (1:2).

Украинец не попал в стартовый состав бергамасков, но появился на поле во втором тайме, заменив Пашалича.

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Малиновскому понадобилось всего 6 минут, чтобы результативно довести Гасперини, что он достоин получать больше игрового времени. Руслан воспользовался ассистом Гомеса и вывел Аталанту вперед, мощно пробив из-за пределов штрафной.

Добавим, что это первый гол хавбека в 2020-м году, в последний раз он забивал Болонье 12 декабря. Всего в нынешнем сезоне Малиновский провел за Аталанту 20 матчей в Серии А, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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