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Гасперини оценил роль Малиновского в победном матче с Фиорентиной, в котором украинец забил гол

20:50 406 Читати українською
Гасперини оценил роль Малиновского в победном матче с Фиорентиной, в котором украинец забил гол
Джан Пьеро Гасперини / Getty images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини после матча 23-го тура Серии А против Фиорентины (2:1) рассказал о тактических задачах своих игроков.

32’ Федерико Кьеза
 
Дуван Сапата 50’
Руслан Малиновский 72’
32’ Федерико Кьеза
50’ Дуван Сапата
72’ Руслан Малиновский

"Позиция Гомеса на поле очень активна. В зависимости от ситуации, он может стать третьим нападающим, или опуститься в центр поля, чтобы строить игру в полузащите.

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Сегодня сначала я переместил Пашалича выше, а затем выпустил Малиновского. Его умение дают нам ресурс, который создает альтернативу для команды. Он меняет нашу игру.

Футболисты приезжают в Бергамо с большим энтузиазмом. Возможно, некоторые из них мало известны, но в Аталанте они видят возможности для роста и развития", – цитирует Гасперини Il Salotto del Calcio.

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Украинцы за рубежом Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Фиорентина - Аталанта Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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