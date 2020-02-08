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"Сосать его", – звезды Аталанты забавно поздравляли Малиновского с голом

8 февраля 23:07 178 Читати українською
"Сосать его", – звезды Аталанты забавно поздравляли Малиновского с голом
Руслан Малиновский, Папу Гомес, Луис Муриэль и Ханс Хатебур / TMW

Нападающий Аталанты Луис Муриэль оригинально отреагировал на яркую игру Руслана Малиновского в матче 23 тура Серии А против Фиорентины.

32’ Федерико Кьеза
 
Дуван Сапата 50’
Руслан Малиновский 72’
32’ Федерико Кьеза
50’ Дуван Сапата
72’ Руслан Малиновский

После победного гола в ворота Фиорентины Руслан Малиновский выложил в своем инстаграме фото с матча и получил большое количество поздравлений от партнеров по Аталанте и сборной Украины. Один из комментариев оставил капитан бергамасков Папу Гомес. Аргентинец похвалил Малиновского словами "Harasho amico", на что получил интересный ответ от своего колумбийского одноклубника Луиса Муриэля.

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Нападающий Аталанты явно находился в прекрасном настроении после победы над своей бывшей командой. Под комментарием Гомеса Муриэль написал "сосать его" и добавил веселых смайлов.

Напомним, Малиновский принес победу Аталанте в матче с Фиорентиной, забив красивый гол на 72 минуте. Эта победа позволила команде Гасперини подняться на 4 место в турнирной таблице Серии А.

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Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Италия футбольные курьёзы Луис Муриэль Луис Муриэль Руслан Малиновский Руслан Малиновский Фиорентина - Аталанта
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