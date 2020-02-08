"Сосать его", – звезды Аталанты забавно поздравляли Малиновского с голом

Нападающий Аталанты Луис Муриэль оригинально отреагировал на яркую игру Руслана Малиновского в матче 23 тура Серии А против Фиорентины.

После победного гола в ворота Фиорентины Руслан Малиновский выложил в своем инстаграме фото с матча и получил большое количество поздравлений от партнеров по Аталанте и сборной Украины. Один из комментариев оставил капитан бергамасков Папу Гомес. Аргентинец похвалил Малиновского словами "Harasho amico", на что получил интересный ответ от своего колумбийского одноклубника Луиса Муриэля.

Победный гол Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 1:2

Нападающий Аталанты явно находился в прекрасном настроении после победы над своей бывшей командой. Под комментарием Гомеса Муриэль написал "сосать его" и добавил веселых смайлов.

Напомним, Малиновский принес победу Аталанте в матче с Фиорентиной, забив красивый гол на 72 минуте. Эта победа позволила команде Гасперини подняться на 4 место в турнирной таблице Серии А.

Малиновский забил гол на выезде и стал героем в Серии А – Аталанта сняла 27-летнее проклятие благодаря творению украинца