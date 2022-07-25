"По состоянию на сегодняшний день я тренирую команду со своим тренерским штабом. У меня с Олегом Ратием (которого назначили главным тренером через сутки после назначения Призетко, – прим.) хорошие отношения, поэтому нам будет не сложно распределить обязанности.

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А что касается PRO-диплома, то у меня были попытки пойти учиться, но в ситуацию вмешался коронавирус и эти планы были нарушены. Тем более, я работал в команде не главным тренером и мне это не мешало. Сейчас группа уже набрана, поэтому мне придется ждать следующего захода.

Ближайшую неделю Металлист будет тренироваться в Турции, а руководство клуба решит, как быть дальше. Сейчас такое время, что особо загадывать не хочется. Планируем еще как минимум один контрольный поединок. Его дата, возможно, 27 или 28 июля.

Серьезные изменения Металлиста связаны, прежде всего, с войной в Украине. Финансовое положение, насколько я знаю, у Металлиста нормальное.

Относительно проведения чемпионата... На этот вопрос однозначно ответить очень сложно. Он нужен, всем уж очень хочется играть, но, конечно, всех волнует безопасность. Думаю, ответ на этот вопрос лучше знают военные люди. Если решат, что турнир стартует, Металлист готов играть.

Наши цели мы пока не обсуждали, поскольку продолжается формирование коллектива. Клуб подписывает футболистов, но они пока все находятся в Украине. В этом есть определенные сложности. Мне нужно увидеть всю команду и уже от этого отталкиваться. Такие вопросы обычно обсуждаются перед самым стартом сезона", – сказал Призетко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, главным тренером команды был Александр Кучер, однако он вместе с несколькими игроками перебрался в СК Днепр-1. Теперь СМИ заявляют, что команду возглавит Василий Кобин, являющийся спортдиректором харьковчан.

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