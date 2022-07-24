Металлист сделает Кобина главным тренером – до этого специалист должен был стать спортивным директором, сообщает Бурбас в своем Telegram-канале.

Металлист объявил о кадровой революции – уход Кучера, новый тренер, судьба игроков и работа для Кобина

Причиной стало то, что у Александра Призетко, который должен был возглавить харьковчан, нет лицензии Pro. Сообщается, что Кобин уже собирает под себя команду.

Напомним, главным тренером команды был Александр Кучер, однако вместе со спортивным директором клуба и несколькими игроками перебрался в СК Днепр-1.

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