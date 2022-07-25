"Станом на сьогодні я треную команду зі своїм тренерським штабом. У мене з Олегом Ратієм (якого призначили головним тренером через добу після призначення Призетка, – прим.) гарні стосунки, тому нам буде не складно розподілити обов'язки.

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А щодо PRO-диплома, то я мав спроби піти вчитися, але в ситуацію втрутився коронавірус і ці плани були порушені. Тим більше я працював у команді не головним тренером і мені це не заважало. Зараз група вже набрана, тому мені доведеться чекати наступного заходу.

Найближчий тиждень Металіст тренуватиметься у Туреччині, а керівництво клубу вирішить, як бути далі. Нині такий час, що особливо загадувати не хочеться. Плануємо ще як мінімум один контрольний поєдинок. Його дата, можливо, 27 чи 28 липня.

Серйозні зміни Металіста пов'язані насамперед з війною в Україні. Фінансове становище, наскільки я знаю, у Металіста нормальне.

Щодо проведення чемпіонату... На це запитання однозначно дуже важко відповісти. Він потрібен, усім уже дуже хочеться грати, але, звісно, ​​всіх хвилює безпека. Думаю, відповідь на це питання краще знають військові люди. Якщо вирішать, що турнір стартує, Металіст готовий грати.

Наші цілі ми поки що не обговорювали, оскільки ще триває формування колективу. Клуб підписує футболістів, але вони поки що всі перебувають в Україні. У цьому є певні складнощі. Мені необхідно побачити всю команду і вже від цього відштовхуватися. Такі питання зазвичай обговорюються перед самим стартом сезону", – сказав Призетко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, головним тренером команди був Олександр Кучер, однак він разом з кількома гравцями перебрався у СК Дніпро-1. Тепер ЗМІ заявляють, що команду очолить Василь Кобін, який наразі є спортдиректором харків'ян.

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