"Сине-золотые львы" понемногу разбираются с накопившимися за последние месяцы финансовыми проблемами.

Львов выплатил задолженность по зарплате перед футболистами команды за февраль, сообщает "ТаТоТаке".

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Кроме того, руководство "горожан" пообещало выплатить 25-30% за те месяцы (в условиях военного положения), когда клуб не тренировался и не проводил официальные матчи.

Напомним, прошлый сезон, который не был доигран из-за начала полномасштабной войны, Львов завершил на двенадцатой строчке.

Старт нового чемпионата Украины намечен на 23 августа.

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