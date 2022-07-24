Львов частично погасил долги перед игроками – руководство "горожан" обещает компенсацию за военное положение
16:56 - Читати українською
"Сине-золотые львы" понемногу разбираются с накопившимися за последние месяцы финансовыми проблемами.
Львов выплатил задолженность по зарплате перед футболистами команды за февраль, сообщает "ТаТоТаке".
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Кроме того, руководство "горожан" пообещало выплатить 25-30% за те месяцы (в условиях военного положения), когда клуб не тренировался и не проводил официальные матчи.
Напомним, прошлый сезон, который не был доигран из-за начала полномасштабной войны, Львов завершил на двенадцатой строчке.
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