После консультации с лондонской полицией Английской футбольной лиги (EFL) приняла решение перенести финал Кубка лиги на 15:00 по местному времени. Об этом информирует The Athletic. Изначально стартовый свисток встречи был запланирован на 16:30.

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Все последние финалы розыгрыша турнира начинались именно в 16:30 по лондонскому времени. Однако для лучшего соблюдения мер безопасности полиция настояла на том, чтобы матч между Челси и Ливерпулем начался на полтора часа раньше.

Это решение расстроило EFL, которая уже запланировала прямую трансляцию встречи на Sky Sports. "Мы с разочарованием констатируем изменения расписания на столь позднем этапе", – заявил представитель организации.

Матч между Челси и Ливерпулем состоится 25 февраля.

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