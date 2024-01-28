Результативная победа Клоппа в видеообзоре матча Ливерпуль – Норвич – 5:2
28 января 23:32 - Читати українською
Ливерпуль без проблем одолел Норвич в 1/16 финала Кубка Англии. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".
завершено
Команда Юргена Клоппа впервые играла после того, как наставник объявил о своем уходе. Ливерпуль легко справился с Норвичем, забив пять голов. Впрочем, "сухими" свои ворота сохранить не удалось. Гости дважды смогли забить мерсисайдцам.
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В следующем раунде Ливерпуль сыграет против победителя пары Уотфорд – Саутгемптона.
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