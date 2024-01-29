Час початку фіналу Кубка англійської ліги було змінено.

Після консультації з лондонською поліцією Англійська футбольна ліга (EFL) ухвалила рішення перенести фінал Кубка ліги на 15:00 за місцевим часом. Про це інформує The Athletic. Спочатку стартовий свисток зустрічі був запланований на 16:30.

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Усі останні фінали розіграшу турніру починалися саме о 16:30 за лондонським часом. Однак для кращого дотримання заходів безпеки поліція наполягла на тому, щоб матч між Челсі та Ліверпулем розпочався на півтори години раніше.

Це рішення засмутило EFL, яка вже запланувала пряму трансляцію зустрічі на Sky Sports. "Ми з розчаруванням констатуємо зміни розкладу на такому пізньому етапі", – заявив представник організації.

Матч між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого.

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