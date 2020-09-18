Похоже, чемпионат Бельгии получит еще одного представителя из Украины.

Врачи Сент-Трюйдена провели осмотр нападающего Десны Александра Филиппова, игрок успешно сдал все тесты, сообщает Het Belang van Limburg.

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Ожидается, что официально о трансфере 27-летнего украинца объявят уже сегодня.

Александр стал открытием прошлого сезона УПЛ, форвард провел 30 матчей, в которых отметился 16-ю голами и 4-мя ассистами. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Бельгии Сент-Трюйден финишировал 12-м.

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