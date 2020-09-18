Схоже, чемпіонат Бельгії отримає ще одного представника з України.

Лікарі Сент-Трюйдена провели огляд нападника Десни Олександра Філіппова, гравець успішно здав усі тести, повідомляє Het Belang van Limburg.

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Очікується, що офіційно про трансфер 27-річного українця оголосять вже сьогодні.

Олександр став відкриттям минулого сезону УПЛ, форвард провів 30 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 4-ма асистами. За підсумками минулого розіграшу чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден фінішував 12-м.

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