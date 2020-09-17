По информации "Футбол 24", есть надежное подтверждение, что клуб, который интересовался Яремчуком – это Болонья. Они нуждаются в забивном форварде, который сразу даст результат. В новом сезоне Болонья планирует бороться за Лигу Европы.

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Интерес активизировал конфликт Яремчука с клубом. Рассматривали вариант аренды с правом выкупа. Но Гент не планирует отдавать украинца, поскольку будет выступать минимум в групповом раунде Лиги Европы (в случае вылета от Динамо – прим. "Футбол 24"), а в следующем году он имеет все шансы сыграть на Евро. Кроме Болоньи, как нам стало известно, тема Яремчука снова всплыла в Роме, где под вопросом будущее Джеко.

К слову, Яремчук выступает за Гент с лета 2017 года, куда перебрался с Динамо. В этом сезоне украинец провел уже 5 матчей в футболке бельгийского клуба, отметился одним голом и одним ассистом. Контракт с Гентом рассчитан до лета 2023 года.

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