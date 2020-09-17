Сергей Ребров продолжает писать историю Ференцвароша. "Фради" осталось сделать один маленький шаг к повторению своего наибольшего успеха в Лиге чемпионов – группового этапа, впервые с 1995-го. Сенсационная победа над крепким загребским Динамо стала главной темой венгерской прессы, которая расхваливает украинского специалиста.

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Blikk: Сергей Ребров подарил Венгрии опыт с менталитетом победителей

"Я не сторонник Ференцвароша, но в этот вечер мне захотелось перенести столицу. Венгерский футбол, который часто подвергается циничной критике, основан на успехе. Да, его высмеивали годами, но нынешние результаты говорят сами за себя. Сейчас важно оказывать всестороннюю поддержку тем, кто настроен творить что-то экстраординарное.

Сергей Ребров подарил Венгрии опыт с менталитетом победителей, которым обладают только двое наших специалистов – Паль Дардаи и Жолт Лов. Если вы попытаетесь углубиться в философию украинского тренера, придется наблюдать за его поведением, анализировать его мысли во время сложных испытаний вроде Загреба.

Ребров уверенно держит команду в собственных руках. Несмотря на прошлогодний пессимизм в высказываниях некоторых экспертов, на старте текущего сезона игроки Ференцвароша полностью оправдывают ожидания не только своих фанатов, но и главного тренера.

После победы над хорватским грандом Ребров рассказал о сложном турнирном пути, мол его команда сражается с сильнейшими соперниками, поэтому каждый матч нужно превосходить самих себя. В общем, успех Ференцвароша обусловлен как раз той удивительной уверенностью в собственных силах. Индивидуальные ошибки, которых хватало в матче против Динамо, компенсировали блестящей коллективной работой, бешеной самоотдачей и бойцовскими качествами", – говорится в блоге футбольного обозревателя Ньири Йозефа.

"Это огромный успех, ведь раньше ни одной венгерской команде не удавалось выбить загребское Динамо с еврокубка, – пишет Blikk. – Такого единства, силы и консенсуса в клубе не было уже несколько десятилетий. На предматчевой пресс-конференции Ребров говорил, что самый страшный соперник – не Динамо, а мы сами, и команда показала всем, что не стоит бояться ", – добавляет популярное издание.

Origo: Венгерский футбол десятилетиями не был столь успешным

С именем нашего молодого тренера связывают расцвет венгерского футбола, который долго находился в тени. После того как Фехервар и Ференцварош пробивались в группу Лиги Европы, "Фради" оказался у ворот 25-летней мечты. "Групама Арена впервые может услышать гимн ЛЧ, но не стоит спешить. Ребров и Ко нокаутировали чемпионов Швеции, Шотландии и Хорватии – это гарантирует" только "основной раунд ЛЕ, а за европейскую элиту нужно драться с Мольде. На кону – историческое достижение. Впрочем, фактор украинского специалиста добавляет оптимизма. Недавно его Ференцварош набрал 7 очков в сложной группе с московским ЦСКА и Эспаньолом, не проиграв обоим в гостях.

Пробившись в группу ЛЧ, "Фради" автоматически получит 15 миллионов евро или 1 миллиард венгерских форинтов – колоссальная сумма для нашего футбола, который снова напоминает о себе в Европе.

Это был особенный матч и потому, что после второго гола "Фради" мы увидели улыбку Сергея Реброва, который редко проявляет эмоции. Динамо почти ничего не создало в заключительные 25 минут, хотя загребцев называли ужасным жребием для венгерского чемпиона. Реакция тренера перед финальным свистком стала украшением поединка. Он опустил голову, будто отказывался верить в невероятный успех, а уже через несколько секунд – обнимал игроков".

Nemzetisport: Это совсем другой Ференцварош. Они победили Загреб!

После двух лет работы в Венгрии Ребров может добиться результата, который даже не снился его предшественникам, рассказывает Nemzetisport. "Украинец показал себя блестящим тактиком, ведь Ференцварош демонстрирует эффективный футбол с двумя разными схемами. На внутренней арене" Фради "играет с четырьмя атакующими игроками, создавая много голевых моментов. Зато в Европе, когда соперник выглядит сильнее на бумаге, Ребров выпускает трех центральных полузащитников, которые хорошо работают на оборону.

Хозяева сознательно позволяли Динамо больше контролировать мяч, отвечая острыми контрвыпадами. Конечно, в конце игры было много тревожных моментов, но команда Реброва четко выполняла план на игру. Это совсем другой Ференцварош по сравнению с прошлогодним поражением от загребцев – организованный, сплоченный, уверенный в себе. Мольде – последний барьер на пути к европейской мечте".

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