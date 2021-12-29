"Это будет трудно сделать. Была бы возможность, то я бы назвал большинство игроков из Десны, потому что они действительно этого заслуживают.

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Но мой список будет выглядеть так: Виктор Цыганков и Виталий Миколенко из Динамо, а также Владлен Юрченко из Зари. Это те игроки, которые, на мой взгляд, достигли прогресса", – пояснил Филиппов в интервью Sport.ua.

Напомним, перешел из Десны в Сент-Трюйден в сентябре. Нападающий был одним из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша УПЛ – 12 голов и 2 ассиста.

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