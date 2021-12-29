"Це буде важко зробити. Була б можливість, то я б назвав більшість гравців з Десни, тому що вони дійсно цього заслуговують.

Циганков став найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року

Але мій список буде виглядати так: Віктор Циганков та Віталій Миколенко з Динамо, а також Владлен Юрченко з Зорі. Це ті гравці, які, як на мене, досягнули прогресу", – пояснив Філіппов у інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, перейшов з Десни до Сент-Трюйдена у вересні. Нападник був одним з найкращих бомбардирів минулого розіграшу УПЛ – 12 голів та 2 асисти.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ